"تخشلي جولة؟".. حكاية جريمة في "شارع جانبي" بالمطرية -(صور)

كتب- صابر المحلاوي:

ما بين مكالمة هاتفية ودعوة "تصالح"، خرج يوسف من بيته في هدوء، ظنًّا منه أنه ذاهب لينهي خلافًا قديمًا.. لكنه لم يكن يعلم أن خطوته تلك ستكون الأخيرة في حياته.

يوسف.ر، شاب عشريني من المطرية، كان معروفًا بين أهله وأصدقائه طيبته وحسن خلقه. منذ أسابيع قليلة، دخل في مشادة كلامية مع مجموعة من الشباب في المنطقة، وقتها تدخل العقلاء، وانتهت الأمور في هدوء.

في يوم الواقعة، تلقى يوسف اتصالًا من أحد المتشاجرين السابقين طالبا منه الحضور لإنهاء الخلاف، وبمجرد وصوله طلب منه المبارزة: "تخشلي جولة؟.. أخشلك جولة".

في شارع ضيق خلف سنترال المطرية، وثّقت الكاميرا الواقعة يوسف وهو يقف أمام شابين، يتحدثون، ثم فجأة دخلا في مشاجرة، فأخرج المتهم سلاح أبيض، وسدد للمجني عليه طعنة في ذراعه والثانية في ظهره.

وبدلًا من طلب الإسعاف، قاما المتهمين بسحب "يوسف" إلى "توك توك"، وانطلقوا به، وجابوا به الشوارع، ولم يذهبوا إلى مستشفى، وبعدما تأكدوا من وفاة الشاب دخلوا به منزل أحدهم، غيّروا ملابسه، لمحاولة إخفاء آثار الجريمة، ثم ألقوا بجثمانه في الشارع.

"ابن عمي اتقتل غدر، ما حدش لحقه"، هكذا قال أحد أقارب يوسف لـ"مصراوي" قبل أن يكمل: "كان في خلاف زمان واتحل، بس كلموه وقالوله تعالى نتصالح.. ولما نزل ضربوه وسحبوه في التوك توك، وفضلوا يلفوا بيه، وبعد كده رموه.. دا مش خلاف، دا كمين".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم الرئيسي في واقعة مقتل الشاب “يوسف.ر”، 20 عامًا، بمنطقة المطرية، كما تم ضبط شخص آخر تبين أنه كان يساعده أثناء تنفيذ الاعتداء.





