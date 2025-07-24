الداخلية تضبط عناصر إجرامية حاولت ترويج مخدرات بـ26 مليون جنيه

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات قوية للبؤر الإجرامية التي تمارس الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، في إطار استراتيجيتها لملاحقة أخطر العناصر الجنائية.

ونجحت أجهزة الوزارة، عقب تقنين الإجراءات، في مداهمة عدة بؤر إجرامية خطيرة بعدد من المحافظات، عقب ورود معلومات مؤكدة عن محاولاتهم جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لتوزيعها.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات بلغ وزنها 228 كيلوجرامًا، تنوعت بين الحشيش، الإستروكس، الهيدرو، الهيروين، الآيس، البودر، الكوكايين، MDMA، بالإضافة إلى عدد كبير من الأقراص المخدرة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 26 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتكثف أجهزة الأمن حملاتها لملاحقة الخارجين عن القانون.







