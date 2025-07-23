الداخلية تضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة في دمياط

كتب – علاء عمران:

شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة في محافظة دمياط لضبط تجار المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش، و8 كجم من مخدر البانجو، و6 كجم من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين. كما جرى ضبط قطعتين سلاح ناري بدون ترخيص، وفردين خرطوش، بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الوقائع إلى النيابات المختصة للتحقيق.