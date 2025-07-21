الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه مع تجار عملة

كتب- علاء عمران:

وجّهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متتالية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 4 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.