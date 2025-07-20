وزير الداخلية يستقبل نظيره القُمري ويؤكد دعم مصر الكامل للتعاون الأمني

كتب- علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نظيره محمد أحمد عثمان، وزير الداخلية بجمهورية القُمر المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الضيف أن زيارته تأتي في إطار توطيد العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين، معربًا عن تقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة في تقديم أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الأفريقية.

كما أعرب عن اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية، مشيدًا بما لمسه من قدرات وإمكانات تقنية وتدريبية متقدمة خلال زيارته لعدد من المواقع الشرطية التابعة للوزارة، وتطلعه إلى استفادة كوادر الشرطة القُمرية منها في مختلف مجالات العمل الأمني.

من جانبه، رحب محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيارة الوزير القُمري والوفد المرافق له إلى القاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الشقيقة، في ضوء عمق علاقات الصداقة والمودة التي تجمع حكومتي وشعبي البلدين.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي للجانب القُمري في مختلف المجالات الشرطية، انطلاقًا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار، وضرورة تضافر الجهود لمواجهة وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بكافة أشكالها، في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

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