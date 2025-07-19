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إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص على طريق المحمودية بالإسكندرية

01:22 ص السبت 19 يوليو 2025

أسعاف-أرشفية

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أُصيب 8 أشخاص، مساء الجمعة، إثر حادث تصادم ميكروباص بعامود إنارة على طريق محور المحمودية، بمنطقة حجر النواتية، نطاق حي شرق الإسكندرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق محور المحمودية، نزلة أبو سعد بمنطقة حجر النواتية شرق المحافظة.

انتقلت القيادات الأمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص إصابة 8 مواطنين بكسور وجروح متنوعة، جرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وأفاد شهود عيان بموقع الحادث أن سيارة ميكروباص اصطدمت بعدد من المواطنين اثناء تواجدهم على جانب الطريق، وارتطمت أيضا بعمود إنارة بالطريق المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

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إصابة 8 أشخاص تصادم ميكروباص طريق المحمودية بالإسكندرية
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