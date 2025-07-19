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محاكمة 6 متهمين من "خلية بولاق أبو العلا".. اليوم

06:00 ص السبت 19 يوليو 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية بولاق أبو العلا".

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى السادس انضموا إلى الجماعة الإرهابية محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تُدعى "جبهة النصرة"، فيما وُجه للمتهم الثاني تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.


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محكمة جنايات القاهرة قضية خلية بولاق أبو العلا
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