تأجيل دعوى أسرة محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي إلى 4 سبتمبر

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة المختصة، اليوم الخميس، تأجيل دعوى أسرة الفنان محمود عبد العزيز التي تطالب بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا لـجلسة 4 سبتمبر المقبل.

ورفعت أسرة الفنان محمود عبد العزيز دعوى ضد الإعلامية بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا؛ بسبب تشهيرها بوالدهم الراحل وتزويرها لعقد الزواج من والدهم على خلاف الحقيقة حسب زعمهم.

وذكر البيان، أن الفنانة بوسي شلبي زورت في أوراق رسمية من بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر، حيث زعمت بأنها متزوجة من والدهم الفنان الراحل.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بصرف الإعلامية بوسي شلبي بعد الاستماع لأقوالها في اتهامها بتزوير البطاقة والرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وتقدمت أسرة الفنان محمود عبد العزيز، ببلاغ جديد ضد الفنانة بوسي شلبي، بتهمة تزوير أوراق رسمية من بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر.