في حالة تعفن.. تفاصيل العثور على جثة شاب داخل شقة بالهرم

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالهرم، التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص يحمل جنسية أجنبية، داخل شقة بمنطقة الطوابق، بعد ورود بلاغ من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل العقار.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة، وأجرت المعاينة الأولية لجثمان المتوفى، وتبين أنه في حالة تعفن رمي متقدمة، ما يشير إلى مرور عدة أيام على الوفاة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقار، وسؤال شهود العيان وقاطني المنطقة.

وأمرت النيابة باستدعاء صاحب العقار والمُبلّغ لسماع أقوالهم، كما قررت التحفظ على محتويات الشقة التي عُثر بداخلها على الجثة، لحين انتهاء التحقيقات.