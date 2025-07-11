كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط 4 متهمين – أحدهم له معلومات جنائية – بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإصباغها بطابع قانوني، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإظهارها وكأنها صادرة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت القيمة الإجمالية للممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة.