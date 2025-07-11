كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد العناصر الخطرة، بعدما تمكنت من ضبط عدد من المتورطين في بؤر إجرامية نشطت في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بعدة محافظات.

وجاءت هذه الحملة عقب تحريات دقيقة نفذها قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، والأمن العام، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط أكثر من 401 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة شملت (حشيش، هيدرو، شابو)، إلى جانب 27 ألف قرص مخدر.

كما ضُبطت 38 قطعة سلاح ناري، بينها 35 فرد خرطوش، بندقية آلية، بندقية خرطوش، وطبنجة، إضافة إلى كمية من الطلقات المتنوعة. وقدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 40 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.