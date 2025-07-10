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بسبب خلافات أسرية.. تاجر خردة يقتل زوجته في الوراق

01:00 م الخميس 10 يوليه 2025

ارشيفية

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كتب- محمد الصاوي:

أقدم تاجر خردة على قتل زوجته بعد تعديه عليها بالضرب حتى الموت بسبب خلافات أسرية بمنطقة الوراق.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغًا من سائق يتهم فيه زوج شقيقته المتوفاة "تاجر خردة" بالتسبب في وفاتها.

وأضاف المبلغ أن زوج شقيقته دائم التعدي عليها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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الوراق تاجر خردة يقتل زوجته جريمة قتل خلافات أسرية
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