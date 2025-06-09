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تهريب وحيازة مخدرات وتنفيذ أحكام.. جهود قطاع أمن المنافذ في ثالث أيام العيد

01:57 م الإثنين 09 يونيو 2025

أمن المنافذ

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها المكثفة خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بكافة أشكالها، في إطار إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الجمركية.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في ثالث أيام العيد أبرزها: ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 2775 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 29 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 228 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا، وتواصل الحملات الأمنية على منافذ الجمهورية لتعزيز السيطرة الأمنية وحماية الوطن.

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أمن المنافذ ثالث أيام العيد تهريب مخدرات
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