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"مخدرات عيني عينك".. أول رد من الداخلية عن فيديو أجانب مدينة نصر

06:37 م السبت 07 يونيو 2025

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اتجار بعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس ومبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وا تخاذ الإجراءات القانونية.

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