مباحث التموين تلاحق تجار الدقيق المدعم والحصيلة : 8أطنان

كتب ـ رمضان يونس:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لمكافحة جرائم الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط قرابة 8 من الدقيق أبيض و بلدي مدعم قبل ترويجها في الأسواق بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ويجري استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.