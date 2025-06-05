ليلة وقفة عرفات.. ضبط عشرات الحجاج المخالفين في مكة المكرمة



وكالات

تمكنت قوات أمن الحج السعودية، من إلقاء القبض على عشرات الحجاج المخالفين ويؤدون الشعائر دون تصاريح الحج في مداخل مدينة مكة المكرمة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط قوات أمن الحج 7 وافدين و32 مواطنًا سعوديا؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 146 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات ردعية عبر اللجان الإدارية الموسمية، إذ تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة.

وطالبت الوزارة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان، وفقا لروسيا اليوم.

وفرضت السلطات السعودية عقوبات مشددة بحق مخالفي التعليمات الخاصة بالحصول على تصريح لأداء الحج، في مسعى لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، معظمهم لم يكن مصرحا لهم بأداء المناسك.

وأطلقت وزارة الداخلية "منصة تصريح" الرقمية الموحدة لإصدار وتنظيم تصاريح وتراخيص الحج لتسهيل أداء المناسك.

وأوضحت أن المنصة تتيح للجهات الأمنية في مداخل مكة قراءة التصاريح والتحقق منها آليا عبر تطبيق (ميدان) كنموذج متقدم لحلول تقنية ابتكارية ونقلة نوعية في مرونة وسرعة إصدار التراخيص والتصاريح بالتكامل بين الجهات المعنية.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، مؤكدة نجاح التصعيد إلى مشعر منى وفق الخطط الموضوعة بمشاركة كافة مكونات المنظومة.

ويؤدي الحجاج اليوم الخميس، الوقوف بمشعر عرفات وهو "ركن الحج الأعظم"، ويبدأ التوافد على عرفات بداية من فجر الخميس وحتى مغرب ذلك اليوم.