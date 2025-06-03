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في 11 محافظة.. ضبط 15 سائقًا لقيادتهم تحت تأثير المخدرات

02:51 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المُكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بعدد من المحافظات، للكشف عن سائقي المركبات، وخاصة حافلات المدارس، المتعاطين للمواد المخدرة.

شملت الحملات مديريات أمن: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، بني سويف، قنا، أسوان، والأقصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين.

وأسفرت نتائج الحملات عن فحص 121 سائقًا، وتبيّن إيجابية تحليل المخدرات لـ 15 منهم، بينما جاءت نتائج باقي العينات سلبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وأكدت الوزارة على استمرار الحملات بشكل دوري، حرصًا على أمن وسلامة جميع مرتادي الطرق.

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وزارة الداخلية المواد المخدرة تحليل المخدرات
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