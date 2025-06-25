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مصرع شخص دهسته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق الدائري بالجيزة

11:52 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
لقي شاب مصرعه، بعدما أطاحت به سيارة ملاكي مسرعة أثناء عبوره الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري، وسقوط ضحية.
وانتقلت قوات الأمن رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن من الفحص أن الضحية يُدعى أحمد. س، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وقد لقي مصرعه في الحال نتيجة اصطدام سيارة ملاكي به أثناء عبوره الطريق.
تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث والتصرف القانوني حيال السائق.

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