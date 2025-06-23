متلاعبًا بأحلام الشباب.. ضبط كيان تعليمي وهمي في الجيزة

كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، حيث زعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية في أحد المجالات، موهمًا إياهم بأنها تؤهلهم للحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، وذلك "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المشار إليه وضُبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها إلى الكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.