كتب - رمضان يونس:

في مشهد مهيب، شيّع المئات من أهالي منطقة حدائق القبة بالقاهرة جثامين ضحايا حادث انهيار عقارات المليحة، بعد تصريح النيابة العامة بدفنهما.

وشهدت جنازة الأب ونجله، اللذين لقيا مصرعهما تحت أنقاض العقارات المنهارة، حالة من الحزن والانهيار بين المشيعين، حيث تجمع الأهالي لأداء صلاة الجنازة عليهما بمسجد الخليج المصري، وسط صرخات وبكاء ذوي الضحايا.

جاء تشييع الجثامين بعد إصدار تصريح الدفن من النيابة العامة، عقب توقيع الكشف الطبي الشرعي عليهما، وبيان سبب الوفاة، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي حول ملابسات الحادث.

ولا تزال فرق الإنقاذ البري بالقاهرة تواصل أعمال البحث أسفل الركام، في محاولة للعثور على ناجين أو جثامين أخرى، بعد أن تم انتشال عدد من الضحايا والمصابين خلال الساعات الماضية.

وكانت منطقة حدائق القبة قد شهدت انهيار عقارين سكنيين مكوّنين من أربعة طوابق، إضافة إلى تصدع جزئي في عقار ثالث مجاور، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، واستخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان من داخل العقار المتصدع.

كما أخلت قوات الحماية المدنية العقارات المجاورة للعقارات المنهارة، تحسبًا لحدوث أي انهيارات إضافية، وجرى فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي عن المنطقة كإجراء احترازي.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط العقارات المنهارة، لضمان سلامة المواطنين، وتسهيل أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض.

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انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"