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إزاي تستخرج بدل فاقد لرخصة القيادة من البيت؟

09:00 ص السبت 21 يونيو 2025

رخصة القيادة - أرشيفية

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كتب – صابر المحلاوي:

يفقد كثير من قائدي السيارات رخص القيادة الخاصة بهم، ما يستلزم التوجه لاستخراج بدل فاقد لتفادي المساءلة القانونية والغرامات. وفي خطوة لتسهيل الإجراءات، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج بدل فاقد إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

في السطور التالية، نستعرض الخطوات والشروط والرسوم المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة، سواء من خلال موقع الوزارة أو عبر التوجه المباشر لوحدة المرور.

أولًا: استخراج بدل فاقد أونلاين
يمكن التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، بشرط أن يكون لديك حساب مفعل على الموقع.

خطوات التقديم:
الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة "استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال وسائل الدفع المتاحة.

طباعة إيصال الطلب ومتابعة الإجراءات.

ثانيًا: استخراج بدل فاقد من وحدة المرور

المستندات المطلوبة:
صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

شهادة براءة ذمة من المخالفات (من نيابة المرور).

شهادة طبية حديثة تثبت اللياقة للقيادة.

تقديم طلب رسمي بقسم المرور التابع له المواطن.

الشروط العامة:
أن تكون الرخصة سارية المفعول وقت فقدانها.

سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة.

التوجه بطلب استخراج البدل الفاقد خلال 30 يومًا من تاريخ الفقد.

في حالة فقدان الرخصة خارج مصر، يتم تقديم الطلب من خلال السفارة أو القنصلية المصرية.


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