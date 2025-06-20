حب من طرف واحد.. تفاصيل وفاة عامل بعد رفض ابنة عمه له بالهرم

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة عامل شاب مشنوقًا داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الهرم، وذلك بعد مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة رفض ابنة عمه الارتباط به.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الأسباب التفصيلية للوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم.

كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، ووجهت بسرعة الانتهاء من التحقيقات لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت النيابة قد تلقت إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا داخل غرفته بمنزله، وعلى الفور انتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثمان.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى قام بربط حبل في جنش السقف داخل غرفته، وأنه أنهى حياته شنقًا إثر معاناته من حالة اكتئاب حادة، عقب علمه بخطوبة ابنة عمه من شخص آخر بعد أن رفضت الارتباط به.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.