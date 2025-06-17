حملات أمنية ناجحة.. سقوط لصوص المدارس والكابلات بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل بإحدى المدارس في قسم شرطة البساتين، لتورطه في سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل المدرسة محل عمله. وبإرشاده، تم ضبط المسروقات في مكان سكنه.

كما تم ضبط عاطل عن العمل في دائرة قسم شرطة القطامية، لمزاولته نشاطًا إجراميًا يتخصص في سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب والقص". وبحوزته، عُثر على كمية من الأسلاك والكابلات الكهربائية مجهولة المصدر. وبمواجهته، اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات في مكان سكنه.

وفي دائرة قسم شرطة التجمع الأول، تم ضبط عاطل "له سوابق جنائية" لتخصصه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة". وبمواجهته، اعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المسروقة لدى عميليه "سيئي النية"، وهما مالك محل لبيع الهواتف المحمولة وعامل بالمحل، مقيمان في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ، حيث تم ضبطهما.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص في قسم شرطة الظاهر لارتكابهم واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع". وبإرشادهم، تم ضبط المبلغ المالي المسروق.