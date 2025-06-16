كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة روض الفرج واقعة مأساوية حينما تعدى مجموعة من الشباب على طالب وإصابته بجرح قطعي في الوجه استعدى 89 غرزة، وفق أهل الضحية.

بداية الواقعة حسب أقوال المجني عليه "عمار"، تعود إلى تواجده بصحبة عدد من أصدقائه في محيط أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة روض الفرج، وكانوا قد قاموا بركن سيارتهم بالقرب من قسم شرطة روض الفرج، خوفًا من تعرضها لأذى بسبب تكرار المشاجرات أمام السنتر التعليمي.

وخلال انتظارهم لأحد أصدقائهم الذي ذهب لتصوير بعض الأوراق، فوجئ "عمار" ومرافقوه مجموعة من الشباب يقتربون منهم، وبدأ أحدهم في الاستفزاز والسؤال عن شاب يُدعى "سيف".

وعندما أوضح المجني عليه أنه ليس من سكان المنطقة وأنه من حي الجمالية، حاول أحدهم سرقة هاتفه المحمول، تبعه اعتداء جماعي من باقي المجموعة.

وأشار المجني عليه إلى أن المتهم استخدم آلة حادة "كتر" وتسبب له في جرح غائر بالوجه، استدعى خضوعه إلى عملية خياطة لجرحه الذي تطلب 89 غرزة.

بعدها ذهب أحد رجال قسم الشرطة إلى مكان المشاجرة وهناك ذكر أحد الشهود أن المتهم الحقيقي يدعى "عبده. س".

ورصدت كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم وعدد من رفاقه تعدى فيها الأخير على الطفل "عمار" بسلاح أبيض "كتر".

وبعد إحالة الطرفين إلى النيابة، استوفت التحقيقات اللازمة، وأحالة النيابة المتهم إلى المحاكمة.

وبعد عدة جلسات قضت محكمة جنح روض الفرج، في مارس الماضي، بمعاقبة المتهم بالاعتداء على طفل باستخدام سلاح أبيض "كتر"، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه استدعى 89 غرزة، بالحبس لمدة عام غيابيًا وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.