"هبة" تطلب الخُلع: "ضربني وكسرلي سِناني.. وبقيت عايشة في رعب"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هبة.ع"، ربة منزل تبلغ من العمر 33 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بإنهاء زواجها الذي استمر عدة سنوات، بسبب تعرضها المستمر للعنف من قِبل زوجها، وبررت الزوجة طلبها قائلة: "ضربني لحد ما كسر لي صف أسناني بالكامل.. وبقيت عايشة في رعب".

وقالت "هبة" في دعواها: "كنت فاكرة إن الجواز مودة وسكن، لكن اكتشفت بعد شهور قليلة إنه إهانة وضرب وكسر للنفس، وكل يوم بيمر عليا كنت بحس إني في سجن مش في بيت زوجية".

واستعادت الزوجة ذكريات أسوأ لحظاتها قائلة: "حصل بينا خلاف بسيط زي أي زوجين، لكن رد فعله كان عنيف جدًا، مسك إيدي وفضل يزعق، وفجأة ضربني بالقوة على وشي، لدرجة إن سِناني وقعت بالكامل.. حسيت بإهانة عمري ما حسيتها حتى من أبويا".

وتابعت: "وداني المستشفى، بس مش لأنه خايف عليا، عشان خايف الفضيحة. وبعدها اعتذر وقال إنه هيتغير.. بس كل مرة كان بيرجع أسوأ من الأول".

وأكدت "هبة" أنها تحمّلت كثيرًا من أجل أولادها، لكنها لم تعد قادرة على الاستمرار، مضيفة: "بقيت بخاف أنام جنبه، وصحّيتي النفسية بقت في النازل، وكل ما أبص في المراية واشوف سِناني اللي وقعت، أفتكر اللي عمله فيا".

واختتمت حديثها أمام المحكمة قائلة: "مش عايزة منه لا نفقة ولا مؤخر، أنا عايزة حريتي وكرامتي، الجواز مش سجن.. وأنا مش مستعدة أعيش في خوف أكتر من كده".

وحملت الدعوى رقم 967 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.