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مأمورية توقع صاحب شركة هارب من أحكام بالجيزة

06:25 م الجمعة 13 يونيو 2025

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة من الإيقاع برئيس شركة هارب من أحكام قضائية.

معلومات وردت أكدتها التحريات أن "أ.ح." رئيس شركة صيدلة، المطلوب ضبطه على ذمة قضايا تبديد يتردد على أحد المنتجعات السكنية بدائرة مركز كرداسة.

بتقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المتهم وأمكن ضبطه وأقر بالأحكام الصادرة ضده 230 حكما قضائيا، وأحاله مأمور المركز إلى النيابة العامة.

في سياق آخر، أصيب 7 أشخاص في انفجار أسطزانة غاز داخل مطعم بمدينة السادس من أكتوبر، الجمعة، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق.

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هارب أحكام قضائية الجيزة كرداسة شركة صيدلة انفجار مطعم
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