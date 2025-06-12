"الأولى جثة والتانية في المستشفى".. سائق يصدم طالبتين بالمقطم

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة برعونة واصطدامه بطالبة، مما أدى لوفاتها بمنطقة المقطم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم سيارة بطالبتين حال عبورهما الطريق، مما أدى لإصابتهما بكسور متفرقة بالجسم، ووفاة إحداهما متأثرة بإصابتها، وذلك بدائرة قسم شرطة المقطم.

أمكن ضبط السيارة وقائدها لا يحمل رخصة قيادة مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.