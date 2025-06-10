بسبب خلافات أولوية المرور.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة أسيوط

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب مشاجرة بإحدى القرى بأسيوط وإطلاق أعيرة نارية بالطريق العام، مُعرضين حياة المواطنين للخطر.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة القوصية بأسيوط من الأهالى بوقوع مشاجرة بإحدى القرى التابعة للمركز طرف أول (شقيقين أحدهما مصاب بجرح بالرأس واشتباه نزيف بالمخ) طرف ثان (عاملَين أحدهما مصاب بطلق ناري بالظهر) بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق قام على إثرها الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من بندقية آلية وقيام الطرف الثاني باستخدام عصا خشبية، محدثين الإصابات المشار إليها.

تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه ونقل المصابين لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وضبط بحوزة الطرف الأول (بندقية آلية المستخدمة في المشاجرة وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.