كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، بإجماع آراء أعضاء الدائرة بمعاقبة "بشاير" وعشيقها "أحمد" بالإعدام شنقا على خلفية اتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني في قرية الودي من أجل إقامة علاقة آثمة والزواج.

ترأس هيئة الدائرة المستشار صلاح محجوب عزوز رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي وإيهاب نبيه الطنطاوي، وسكرتارية صلاح مصطفي محمد ومحمود سليمان.

وأدانت الدائرة "2" بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، في 4 ديسمبر 2024، "بشاير"، وعشيقها "أحمد"، بالإعدام شنقًا لاتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني، كى يخلو لهما الجو لإقامة علاقة آثمة داخل في قرية الودي بالصف جنوب الجيزة؛ بعد أن أبدى المفتي رأيه في إعدامهما.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4771 لسنة 2024 جنايات الصف المُقيدة برقم 1445 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "أحمد.ص" و"بشاير.ع"، لأنهما في يوم 8 فبراير 2024، قتلا المجني عليه "كامل.ص"، شقيق الأول وزوج الثانية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله لعلاقة آثمة نشأت بين زوجة المجني عليه وشقيق زوجها.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين أعدا لارتكاب جريمتهما "سم" بأن دست له المتهمة الثانية "بشاير" السُم بطعامه، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء واستتبع ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماشية قاما بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته خنقا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث وفق أمر الإحالة إلى وجود علاقة آثمه نشأت فيما بين "بشاير" وشقيق زوجها "أحمد" فعقدا العزم على التخلص من الزوج، بأن رسما خطة لقتله بسم قاتل، وفق ما اتفقا عليه العشيقان فقدمت الزوجة المتهمة الثانية لزوجها "كامل" طعام يحوي بداخله ما اعداه السم، وما أن أنهى طعامه حتى شعر بإعياء شديد، فهاتفت الزوجة عشيقها المتهم الأول ـ شقيق الزوج- الذي حضر للمسكن وقاما سويا بتطويق عنقه برباط قماش كان يرتديه المتهم الأول وجذبا طرفيه بكامل قواهما حتى وافته المنية وعقب ذلك قام المتهم الأول بنقله إلى أحد المستشفيات للإلحاق به من الموت محاولاً إخفاء جرمُة و إظهار حدوث الوفاة بشكل طبيعي وإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمة وعشيقها إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامهما بقتل زوج الأولى وشقيق الثاني والتي عاقبتهما المحكمة بالإعدام شنقًا بعدما أبدى رأي المفتي في إعدامهما.