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الداخلية تُحبط تهريب 53 كيلو مواد مخدرة في الإسكندرية

01:35 م الجمعة 09 مايو 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد محاولات جلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 4 عناصر إجرامية خطّطوا لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.

وبعد تقنين الإجراءات، أُلقي القبض على المتهمين داخل دوائر أقسام شرطة أول وثان العامرية، وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتهم على أكثر من 47 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و6 كيلو جرامات من مخدر الهيروين.

وقدّرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 5 ملايين جنيه، وجرت إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية 53 كيلو مواد مخدرة الإسكندرية
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