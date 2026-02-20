الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة على كوبري بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

شهد أحد الكباري بالقاهرة مشاجرة بين قائد سيارة ملاكي وسائق توك توك، بسبب قيام الأخير بالسير عكس الاتجاه، ما أثار خلافًا حول أولوية المرور وتطور إلى تبادل الضرب بالأيدي.

تفاصيل مشاجرة على كوبري بالقاهرة

أسفرت المشاجرة عن إصابة الطرفين بكدمات متفرقة في الجسم، وتم رصد الواقعة من خلال مقطعي فيديو متداولين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت التحريات أن الواقعة لم يتم الإبلاغ عنها رسميًا، وتم تحديد هوية الأطراف المشاركة في المشاجرة من قبل أجهزة الأمن.

تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، لفحص الملابسات وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين.