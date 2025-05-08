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شيرين عبد الوهاب تُحرر محضراً ضد مدير صفحاتها على السوشيال ميديا

01:00 م الخميس 08 مايو 2025

شيرين عبد الوهاب

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كتب- سامح غيث:

حرر محامي المطربة شيرين عبد الوهاب محضرًا بقسم شرطة البساتين ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه فيه برفضه إعطاء المطربة شيرين عبدالوهاب كلمات المرور الخاصة بهذه الصفحات بسبب طلبه مبالغ مالية إضافية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من محامي المطربة شيرين عبد الوهاب تتهم فيه مدير صفحاتها على الإنترنت بالاستيلاء على هذه الصفحات ورفضه إعطائها كلمات المرور الخاصة بها، وطالب محامي شيرين عبدالوهاب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تم تشكيل فريق بحث وتحر للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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شيرين عبد الوهاب قسم شرطة البساتين مدير صفحات شيرين على السوشيال ميديا
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