القبض على سائق "توك توك" تحرش بسيدة أجنبية في السيدة زينب

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق "توك توك" بتهمة التحرش بسيدة تحمل جنسية أجنبية، أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة السيدة زينب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من المجني عليها، أفادت فيه بتعرضها للتحرش اللفظي من قبل قائد "توك توك"، قبل أن يفرّ هاربًا عقب ارتكاب الواقعة.

وفور تلقي البلاغ، كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها، وتم فحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، وسماع أقوال الشهود، لتنجح التحريات في تحديد هوية المتهم.

وتم ضبطه داخل نطاق محل إقامته، وبحوزته المركبة المستخدمة في الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.