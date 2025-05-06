أمن الجيزة يكشف كواليس مطاردة خليجي وعصابة البيتكوين

كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مطاردة شاب خليجي لأربعة أشخاص نصبوا له فخا واستولوا على أمواله بالإكراه بأكتوبر بعد رصد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى تضرر فيه الشاب من بعض الأشخاص لاستيلائهم على مبلغ مالى منه.

بالفحص تبين أن المُبلغ تعرف على شخص "لا يعلم بياناته" عبر إحدى المنصات الإلكترونية الخاصة بالعملات الرقمية "البيتكوين" وأبلغه برغبته فى تعديل عملات أجنبية عبر المنصة المشار إليها واتفق معه على التقابل بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر.

بتاريخ 30 أبريل الماضى ولدى وصوله للمكان مستقلاً سيارة مستأجرة فوجئ بحضور 4 أشخاص أحدهم يحمل سلاحا ناريا "طبنجة" يستقلون سيارة استولوا على مبلغ مالى (عملات أجنبية) منه بأسلوب "انتحال الصفة" كما حولوا مبلغا ماليا عملات أجنبية عن طريق المنصة المشار إليها "المثبتة على هاتفه" لشخص بالخارج وتمكن بمعاونة بعض الأهالى من ضبط اثنين منهم.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط باقى المتهمين والسلاح المستخدم "طبنجة صوت" وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه عقب تحويله للعملة المحلية يقترب من المليون جنيه.