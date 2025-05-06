ضبطته في وضع مخل بالصالة.. مصدر يكشف مصير لاعب كرة اتهمته زوجته بالخيانة

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مطلع على التحقيقات عن آخر تطورات اتهام سيدة لزوجها "لاعب كرة" بالخيانة بعد ضبطه مع أخرى بالفيلا سكنها بالقاهرة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن النيابة العامة استمعت إلى أقوال الطرفين، وأمرت بإخلاء سبيل الثلاثة.

تعود البداية إلى تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطار من شرطة النجدة بورود بلاغ استغاثة من ربة منزل تتهم زوجها بالخيانة وضبطها له وأخرى داخل المنزل.

قوة أمنية انتقلت إلى محل البلاغ بكمبوند سكني واستمعت إلى أقوال الشاكية، وتبين أنها ابنة مدرب معروف قالت "رجعت الفيلا فجأة لقيت جوزي مع واحدة في الصالة".

صدمة قوية أفقدتها هدوءها المعتاد، وصبت غضبها على الثنائي لتصطحب الشرطة الثلاثة إلى القسم لسماع أقوالهم تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة التي أخلت سبيلهم.