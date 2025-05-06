"لشكه في سلوكها".. الجنايات تعاقب أب وشقيقه بتهمة قتل طفلته وتعذيب شقيقتها بالجيزة

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدةفي مجمع محاكم زينهم، بالسجن المشدد 10 سنوات على شقيقين، أحدهما سائق "توك توك" والآخر تاجر خردة، لاتهامهما بقتل نجلة الأول وتعذيب شقيقتها، داخل قبو.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1268 لسنة 2025، أن المتهمين اصطحبا الطفلتين – القتيلة وشقيقتها – إلى قبو يملكه المتهم الثاني، حيث قاما بتقييد أقدامهما بسلاسل حديدية واحتجازهما، قبل أن ينهالا عليهما بالضرب المبرح باستخدام خرطوم بلاستيكي، ثم قاما بصعقهما كهربائيًا عدة مرات، ما تسبب في ارتعاش أجساد الضحيتين حتى فقدت الطفلة الأولى وعيها، وصدرت منها حشرجة الموت، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، بينما أُطلق سراح الشقيقة الثانية بعد أن زعما أنها اعترفت على أفعال المجني عليها.

وخلال تحقيقات النيابة، روت الطفلة الناجية – البالغة من العمر 10 سنوات – تفاصيل التعذيب، مؤكدة أن والدها اعتاد توجيه اتهامات أخلاقية لهما دون أي سند، وكان يطلب منهما الاعتراف تحت الإيذاء الجسدي، إلى أن تطور العنف إلى الضرب المبرح والصعق بالكهرباء، ما أودى بحياة شقيقتها.