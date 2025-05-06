87 كيلو مخدرات.. سقوط تشكيل عصابي بـ3 ملايين جنيه في جنوب سيناء

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة عناصر إجرامية، لثلاثة منهم سوابق في قضايا جنائية متنوعة، أبرزها الاتجار بالمخدرات والسرقة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي قيام المتهمين بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخاذ دائرة قسم شرطة دهب مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بلغ وزنها أكثر من 87 كيلوجرامًا، شملت أنواعًا مختلفة من المخدرات، من بينها "الحشيش، الهيدرو، الكوكايين، والأفيون". كما تم ضبط سيارتين استخدمهما المتهمون في التنقل، وتبين أن لوحاتها المعدنية مُبلغ بسرقتها.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، وتوجيه ضربات استباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة.