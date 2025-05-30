المرور يسجل 47 ألف مخالفة متنوعة في المحافظات خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط في الشارع، وتطبيق قانون المرور على قائدي المركبات، وضبط السائقين المخالفين في مختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 47,543 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص بعدد 773 مخالفة، و20 دراجة نارية مخالفة، و35,764 مخالفة لتجاوز السرعة، و7 مخالفات موقف عشوائي، و529 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب 5 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص. وقد جرى تحرير المحاضر اللازمة وأُحيلت للنيابة للتحقيق.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.