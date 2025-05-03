المشدد 3 سنوات لمتهم في قضية "أحداث تجمهر البدرشين"

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهم محمود أحمد عبد العاطي صالح، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث تجمهر البدرشين".

وكان قد صدر بحق المتهم حكم غيابي سابق بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتم القبض عليه لاحقًا، وأُعيدت إجراءات محاكمته أمام المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بحقه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وتعود أحداث القضية إلى اتهام المتهمين بالتجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة قسم البدرشين، وذلك في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.