"كان عايز يسرقها".. الإعدام لعاطل لإدانته بقتل مسنة في بولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالإعدام على عاطل، بعد إدانته بقتل سيدة مسنة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد داخل مسكنها بمنطقة بولاق الدكرور، بدافع سرقتها.

وكشفت حيثيات الحكم أن الجريمة وقعت بتاريخ 27 ديسمبر من العام الماضي، حين أقدم المتهم "فتحي. ح" على إنهاء حياة المجني عليها "كاملة. أ. م" في جريمة مروعة، خطط لها مسبقًا بهدف الاستيلاء على ما بحوزتها من أموال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم وضع مخططًا دقيقًا لارتكاب جريمته، مستغلًا كبر سن المجني عليها وضعف بنيتها الجسدية، حيث توجه إلى مسكنها مدعيًا رغبته في ترك بعض أغراضه لديها مؤقتًا، فوافقت بدافع حسن الجوار وبساطتها المعهودة.

بمجرد دخوله إلى الوحدة السكنية، انقض عليها ووجه إليها عدة ضربات عنيفة أفقدتها الوعي، وبدأت تصدر أصواتًا تدل على احتضارها، إلى أن فارقت الحياة، وأثبت تقرير الطب الشرعي ما تعرضت له من إصابات مباشرة أودت بحياتها.

وأكدت النيابة العامة في أوراق القضية أن المتهم لم يكتفِ بجريمته الأولى، بل استولى أيضًا على مبلغ مالي مملوك للمجني عليها، ولاذ بالفرار عقب ارتكاب الواقعة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.