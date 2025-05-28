كتب- أحمد عادل:

أسدلت محكمة النقض، الستار عن الطعن المقدم من 11 متهم على أحكام إعدامهم، لاتهامهم قضية اختطاف فتاة واغتصابها داخل أرض زراعية في مركز تلا بالمنوفية.

وأيدت المحكمة حكم الإعدام على المتهم الأول، كما قضت بتخفيف عقوبة الإعدام عن باقي المتهمين ما بين السجن المؤبد والمشدد 15 سنة، بعد تنازل أهل الفتاة.

وفي وقت سابق كانت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية، قضت بمعاقبة 11 متهمًا في واقعة خطف فتاة من مركز تلا، والتناوب على اغتصابها لمدة ساعتين، بإحالة أوراقهم الى المفتي للنظر في إعدامهم.

فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي المتهمين، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد وقوع الاغتصاب، كما تأكدت المحكمة من وجود نية الخطف لدى المتهمين واصطحابها في "توك توك" بالإكراه، إلى الأراضي الزراعية، وقررت المحكمة إحالة أوراقهم إلى المفتي.

وشهد مركز شرطة تلا بالمنوفية في نهاية 2013، اختطاف 11 متهمًا في "توك توك" من ابن عمها محسن جمال الدين بدر بعد أن تعدوا عليه بمطواه، وجردوها وسط الزراعات من ملابسها عارية، وتناوب الجميع على اغتصابها في مشهد غير أخلاقي.

وبتكثيف التحريات التي أشرف عليها اللواء جمال شكر، مدير البحث الجنائي، تم ضبط 8 من المتهمين، وهم "محمود ع ا (20 سنة - حلاق)، وأحمد ر ا (19 سنة - عاطل)، وفهيم أ ا (54 سنة - سائق)، وسعد أ ب (37 سنة - فران)، وأحمد إ ا 30 سنة، ومحمد س خ 40 سنة، ومحمد ف خ 19 سنة، وأحمد م ح 21 سنة".