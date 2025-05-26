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العثور على جثة عامل داخل مصنع تجهيز خرسانة بالمعادي

10:53 ص الإثنين 26 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل مصنع لتجهيز الخرسانة بمنطقة زهراء المعادي.

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة داخل مصنع خلف نادي وادي دجلة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة تعود لعامل توفي نتيجة تعرضه لصعق كهربائي داخل مصنع تجهيز الخرسانة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق وأمرت بالتصريح بالدفن.

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صعق بالكهرباء زهراء المعادي جثة عامل مصنع تجهيز خرسانة
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