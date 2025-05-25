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ضبط قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بمدينة نصر

02:54 م الأحد 25 مايو 2025

المتهم

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كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الاتجاه وتجاوز السرعة المقررة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إنه عقب فحص الفيديو تم تحديد السيارة وقائدها، حيث تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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ضبط قائد سيارة نقل السير عكس الاتجاه مدينة نصر
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