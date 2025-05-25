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تأجيل استئناف عصابة غسل الأموال وتجارة المخدرات على حكم السجن المؤبد

02:46 م الأحد 25 مايو 2025

محكمة جنايات شمال القاهرة

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كتب – صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المُقدم من تشكيل عصابي مكوّن من 6 متهمين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد لثلاثة منهم، والسجن لمدة 6 سنوات للباقين، وذلك في اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال المتحصلة منها، لجلسة 17 يونيو المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي أسفرت عن ضبط المتهمين بمنطقة عابدين، عقب ورود معلومات تؤكد تورطهم في الاتجار بمخدري الحشيش والهيروين، وتحقيقهم أرباحًا ضخمة من هذا النشاط الإجرامي.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا العائدات المالية في شراء عقارات وسيارات فارهة، بغرض إضفاء الصفة الشرعية على ممتلكاتهم، ضمن عمليات غسل الأموال.

وعقب إحالتهم إلى محكمة الجنايات، صدر بحقهم الحكم المشار إليه، ويواصل فريق الدفاع عن المتهمين السير في إجراءات الاستئناف أمام المحكمة المختصة.

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محكمة جنايات القاهرة غسل الأموال تجارة المخدرات السجن المؤبد
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