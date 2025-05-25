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"التريلا بقت صفيح".. حريق هائل يلتهم سيارة نقل على الطريق الإقليمي |صور

02:41 م الأحد 25 مايو 2025
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كتب - صابر المحلاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق ضخم اندلع في سيارة نقل ثقيل "تريلا" على الطريق الدائري الإقليمي، دون وقوع إصابات بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى سيارات النقل على الطريق الإقليمي، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ.

نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب وإخماد النيران بالكامل، فيما جرت أعمال تبريد موقع الحريق لمنع تجدد الاشتعال.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم سحب السيارة المحترقة ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

فيما تواصل الجهات المختصة فحص أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قوات الحماية المدنية حريق هائل حريق ضخم الطريق الدائري الإقليمي
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