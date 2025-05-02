النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون

كتب- صابر المحلاوي:

كلف المستشار محمد شوقي، النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون" للمرة الثانية، وذلك في إطار توجيهاته بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بجميع أنحاء الجمهورية.

وانتقل فريق النيابة إلى المركز، وتفقد عنابر النزلاء للتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعداد النزلاء، مع التأكد من خلوها من أي انتهاك لخصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء، الذين أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم دون إبداء أي شكاوى بشأن أوضاعهم المعيشية.

كما زار الفريق المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح، ووحدة الغسيل الكلوي، واطلع على انتظام تقديم الرعاية الطبية للنزلاء، وعاين صيدلية المركز وعيادة الأسنان، إلى جانب مناطق التريض، وأماكن الزيارة ودفاترها، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتجات النهائية، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومزارع الإنتاج الداجني والحيواني.

وفي ختام الجولة، تفقد أعضاء النيابة العامة أماكن إعداد الطعام، وراجعوا مدى صلاحية الأغذية والالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل عمليات التفتيش تباعًا على أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات، وإشرافها على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وفقًا لما كفله الدستور والقانون، مع رصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.