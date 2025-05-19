مصدر: حريق مصنع كوك خال من العمال وراء سحابة الدخان بالصف

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني تفاصيل سحابة سوداء غطت جنوب محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الاثنين.

قال المصدر إن حريقا اندلع داخل مصنع كوك خال من العمال بنطقة عرب أبو ساعد الواقعة بين مركزي الصف والتبين.

وأرجع المصدر سبب الحريق إلى اشتعال النيران بحوض مخصص لجنه القطران، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران.

ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح وتحرر المحضر اللازم.