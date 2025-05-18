"بودر دليفري بتوك توك".. كواليس فيديو أشعل غضب أهالي القليوبية
06:52 م الأحد 18 مايو 2025
القاهرة - مصراوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول لقائد مركبة "توك توك" يروج المواد المخدرة بالقليوبية.
بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين سابقة ضبطه بتاريخ 7 الجاري بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.
كما ضبطت الشرطة مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة وذلك حال ترويجه المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البودر.
اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية ضده، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
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