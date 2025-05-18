غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 430 مخالفة تليفون أثناء القيادة خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها المكثفة لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تكثيف الحملات المرورية على الطرق والمحاور، بغرض تحقيق الانضباط المروري، وتيسير حركة السير، والحد من الحوادث.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت الحملات المرورية، التي نُفذت بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، في ضبط 48397 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: 666 مخالفة سير بدون تراخيص، 15 مخالفة دراجة نارية، 36992 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7 مخالفات مواقف عشوائية، 569 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و3 مخالفات شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية لضبط جميع المخالفات وتحقيق أعلى درجات السلامة على الطرق.