بعد تداول مقطع فيديو.. القبض على متحرش داخل ميكروباص بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء ارتكابه أفعالًا خادشة للحياء داخل سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة التبين بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه لم تُحرر أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية السيدة التي قامت بتصوير ونشر المقطع، وهي مقيمة بدائرة القسم ذاته. وبسؤالها، أفادت بأن المتهم ارتكب الأفعال المشار إليها أثناء استقلالهما نفس الميكروباص، فقامت بتوثيق الواقعة تحذيرًا للسيدات.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة التبين، وقد أقرّ بارتكابه الفعل خلال التحقيقات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التصدي لجرائم التحرش وحماية الأمن المجتمعي.